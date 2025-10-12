قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغل سفر زوجها.. السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل سرق مصوغات ابنة خاله بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، عاطلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامه بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بابنة خاله بعد تهديدها بالسلاح بقرية العقال البحري بمركز البداري بأسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسين محمد، الرئيس بالمحكمة، و أحمد محمد غلاب، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.


بلاغ لمركز الشرطة 

تعود وقائع القضية رقم 7199 لسنة 2025 جنايات مركز البداري إلى ورود بلاغا للنقيب محمد الحسن معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، من " أسماء . ع . ح " 33 عاما، ممرضة تتهم فيه نجل خالها بسرقة مشغولاتها الذهبية "2 خاتم ذهبي" تحت تهديد السلاح مستغلا سفر زوجها للعمل.

عاطل يسرق ابنة خاله تحت تهديد السلاح

وتوصلت تحريات النقيب محمد الحسن سيد معاون وحدة مباحث مركز البداري إلى صحة أقوال الشاكية بقيام المتهم بالتوجه إلى منزل المجني عليها وقام بطرق الباب وعندما فتحت الباب طلب منها " كوريك " لرفع بعض خامات البناء وأثناء إحضارها الكوريك قام المتهم بدفع باب المنزل والدلوف إلى داخله واخرج سلاحا ابيض سكين وقام بتهديد المجني عليها ودفعها إلى غرفة نومها وقام بسرقة 2 خاتم ذهبي وفر هاربا خارج المنزل .

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة أحال المستشار تامر محمود القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهم بأنه يوم 18 مايو الماضي سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليها بان تمكن من الدلوف إلى مسكنها مشهرا يلاحه الأبيض في وجهها إعداما لمقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من انتزاع المشغولات الذهبية منها والاستيلاء عليها عنوة محدثا بها إصابات .

أسيوط محكمة جنايات أسيوط الدائرة الثالثة السجن المشدد 3 سنوات سرقة مصوغات ذهبية مركز البداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

الأسرى

الحكومة الإسرائيلية: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيتم فجر الإثنين

ترامب

أوجه الاتفاق والاختلاف.. مقارنة بين خطة ترامب ومبادرة مصر لإعمار غزة

غزة

خبير استراتيجي: ضغط أمريكا هو الضامن لالتزام الإحتلال بتنفيذ اتفاق غزة

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

المزيد