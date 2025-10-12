استغل سفر زوجها.. السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل سرق مصوغات ابنة خاله بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، عاطلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامه بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بابنة خاله بعد تهديدها بالسلاح بقرية العقال البحري بمركز البداري بأسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسين محمد، الرئيس بالمحكمة، و أحمد محمد غلاب، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.



بلاغ لمركز الشرطة

تعود وقائع القضية رقم 7199 لسنة 2025 جنايات مركز البداري إلى ورود بلاغا للنقيب محمد الحسن معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، من " أسماء . ع . ح " 33 عاما، ممرضة تتهم فيه نجل خالها بسرقة مشغولاتها الذهبية "2 خاتم ذهبي" تحت تهديد السلاح مستغلا سفر زوجها للعمل.

عاطل يسرق ابنة خاله تحت تهديد السلاح

وتوصلت تحريات النقيب محمد الحسن سيد معاون وحدة مباحث مركز البداري إلى صحة أقوال الشاكية بقيام المتهم بالتوجه إلى منزل المجني عليها وقام بطرق الباب وعندما فتحت الباب طلب منها " كوريك " لرفع بعض خامات البناء وأثناء إحضارها الكوريك قام المتهم بدفع باب المنزل والدلوف إلى داخله واخرج سلاحا ابيض سكين وقام بتهديد المجني عليها ودفعها إلى غرفة نومها وقام بسرقة 2 خاتم ذهبي وفر هاربا خارج المنزل .

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة أحال المستشار تامر محمود القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهم بأنه يوم 18 مايو الماضي سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليها بان تمكن من الدلوف إلى مسكنها مشهرا يلاحه الأبيض في وجهها إعداما لمقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من انتزاع المشغولات الذهبية منها والاستيلاء عليها عنوة محدثا بها إصابات .