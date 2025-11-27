الأنبا بيجول والأنبا فيلوباتير يجتمعان في نهضة أبو سيفين ويقدمان لقاء روحيًا مميزًا|صور

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر، بحضور عشية ونهضة الشهيد العظيم أبو سيفين بكنيسته بالفكرية، إيبارشية أبو قرقاص، وذلك بدعوة محبة من نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية وتوابعها.

جبل المقطم والإيمان

شهدت النهضة حضورا كنسيا واسعا من خدام وشعب الكنيسة الذين جاءوا للمشاركة في هذه المناسبة الروحية، وعبروا عن سعادتهم بحضور نيافة الأنبا بيجول، الذي يتميز دائما بعظاته العميقة وروحه الأبوية.

وألقى نيافته خلال العشية عظة روحية تحدّث فيها عن جبل المقطم والإيمان، مستعرضًا كيف يعمل الله في حياة الإنسان عندما يسلم له بإيمان صادق، ومؤكدًا أن الإيمان الحقيقي هو الذي يصنع المعجزات ويغير القلوب.

واختتم اللقاء بصلوات الشكر، وسط أجواء مملوءة بالفرح الروحي، فيما عبر شعب الإيبارشية عن امتنانهم لزيارة نيافته وحرصه على مشاركة أبنائه هذه المناسبة المباركة.