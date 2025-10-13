قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب يضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تبدأ، بعد قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وتستضيف مصر قمة دولية في شرم الشيخ، اليوم الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتواصل توافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين فى قمة شرم الشيخ للسلام، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وسيشارك فى القمة قادة ورؤساء حكومات من أكثر من عشرين دولة، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والمستشار الألمانى فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا وإندونيسيا برابوو سوبيانتو، والعاهل الأردني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلونى، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس أذربيجان، ورئيس وزراء اليونان ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس وزراء المجر ورئيس وزراء باكستان ورئيس وزراء كندا ورئيس وزراء النرويج ورئيس وزراء العراق ونائب رئيس دولة الإمارات.

كما يشارك في القمة وزير خارجية سلطنة عمان ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الدولة للشئون الخارجية للهند وسفير اليابان بالقاهرة.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

