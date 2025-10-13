لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور

تبدأ، بعد قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وتستضيف مصر قمة دولية في شرم الشيخ، اليوم الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتواصل توافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين فى قمة شرم الشيخ للسلام، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وسيشارك فى القمة قادة ورؤساء حكومات من أكثر من عشرين دولة، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والمستشار الألمانى فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا وإندونيسيا برابوو سوبيانتو، والعاهل الأردني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلونى، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس أذربيجان، ورئيس وزراء اليونان ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس وزراء المجر ورئيس وزراء باكستان ورئيس وزراء كندا ورئيس وزراء النرويج ورئيس وزراء العراق ونائب رئيس دولة الإمارات.

كما يشارك في القمة وزير خارجية سلطنة عمان ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الدولة للشئون الخارجية للهند وسفير اليابان بالقاهرة.