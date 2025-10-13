بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بوضع طعام مسمم للكلاب الضالة بالشوارع بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط قائد السيارة الظاهر بمقطع الفيديو (سائق بإحدى شركات النقل الذكى - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) ، وبحوزته (السيارة قيادته- كيس فارغ لمبيد حشرى "المستخدمين فى الواقعة") .

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لسابقة تعرض الكلاب لأنجاله أكثر من مرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.