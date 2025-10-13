المغرب يضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب

180 دقيقة تفصل المغرب على تحقيق حلم التتويج بلقب كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.



وتستضيف دولة تشيلي بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، في الفترة من 27 سبتمبر الماضي، حتى 17 أكتوبر المقبل.



وتأهل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي بعد اكتساحه لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بثلاثية مقابل هدف، في مباراة مثيرة.



ومن المنتظر أن يواجه المغرب نظيره فرنسا، يوم الأربعاء المقبل، في دور نصف النهائي، بعدما تأهل الأخير أيضًا على حساب النرويج بالفوز 2-1.



وبلغ المغرب قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2005 في هولندا، قبل أن يخسر 3-صفر من نيجيريا، واكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث.



وتمثل هذه المباراة إعادة لمواجهة المنتخبين في الدور ذاته في كأس العالم للكبار 2022 في قطر، عندما خسر المغرب 2-صفر ليلتقي مع كرواتيا في مباراة المركز الثالث والتي خسرها أيضا 2-1 ليحتل المركز الرابع في إنجاز عربي وأفريقي.



ورغم أن فرنسا لم تقدم أفضل عروضها في تشيلي، فإنها حجزت مكانها في قبل النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاما بعد فوز صعب ومتوتر في بعض لحظاته على النرويج.



وأحرز سايمون بوابري ثنائية فرنسا في الدقيقتين 19 و37 فيما قلص راسموس هولتن الفارق للنرويج قبل النهاية بسبع دقائق.

وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي تلتقي الأرجنتين مع كولومبيا يوم الخميس المقبل.



وافتتح فؤاد الزهواني التسجيل للمغرب في الدقيقة 31، قبل أن يدرك المنتخب الأمريكي التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها كول كامبل.

واستعاد المغرب التقدم في الدقيقة 67 بعدما وضع المدافع الأمريكي جوشوا وايندر الكرة بالخطأ في مرماه، قبل أن يحسم ياسين جسيم فوز منتخب بلاده في الدقيقة 87.

وسيطر المنتخب الأمريكي على الشوط الأول، وكانت أبرز فرصه في الدقيقة 28 عبر تسديدة زافير جوزو التي اصطدمت في العارضة.

وبعدها بثلاث دقائق أرسل سعد حداد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى نحو عثمان ماعما الذي هيأ الكرة بكعبه إلى الزهواني ليضعها في المرمى من مسافة قريبة.

وأدركت أمريكا التعادل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل المدافع علي معمر على نولان نوريس، ليحولها كامبل إلى الشباك وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأضاف المغرب الهدف الثاني بعد رمية تماس نفذها الزهواني إلى داخل منطقة الجزاء لتسبب رميته الطويلة ارتباكا في منطقة جزاء الولايات المتحدة، وتصل إلى ياسر زابيري الذي سدد الكرة لتصطدم بالمدافع وايندر وتسكن الشباك.

وحسم المغرب تأهله إلى قبل النهائي بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت بتمريرة طويلة من الزهواني للبديل إلياس بومسعودي وراوغ حارس أمريكا ومرر الكرة إلى جسيم الذي وضعها في الشباك الخالية.