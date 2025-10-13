قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة

عمال مصنع الألومنيوم
عمال مصنع الألومنيوم
يوسف رجب

شهد محافظة قنا حادث مأساوي ادي الى اصابة 18 عاملا من عمال مصنع الألومنيوم، اثر   حادث انقلاب أتوبيس شركة مصر للألمنيوم على الطريق..

انقلاب اتوبيس 

أصيب 18 عاملا بمصنع ألومنيوم نجع حمادى شمال قنا عقب انقلاب أتوبيس الشركة أثناء نقلهم إلى مقر المصنع، ما أدى لإصابات متنوعة بين العاملين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس شركة مصر للألمنيوم، نتج عنه إصابة عدد كبير من العاملين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الألومنيوم لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

نقل 3 عمال لمستشفي قنا

نقلت سيارات الإسعاف بقنا، ٣ عمال من مصابى حادث الألومنيوم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى علاج  طبى متقدم جراء إصابتهم فى حادث أتوبيس عمال المصنع.

فيما انتقل عدد من القيادات التنفيذية وقيادات المصنع إلى مستشفى الالمونيوم، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

محافظ قنا

زار الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، المصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل العمال التابع لشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية المقدمة لهم بمستشفى الألومنيوم.

رافقه خلال الزيارة، العقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري بمحافظة قنا، و الدكتور محمود عجور، العضو التنفيذي لمصنع الألومنيوم، و حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب.

واطمأن المحافظ على جميع الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى، موجها بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم حتى تمام الشفاء، وبسرعة إنهاء إجراءات نقل الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيا متقدمًا.

وأكد محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية تتابع الحادث أولا بأول، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمان والسلامة في نقل العمال، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحادث أسفر عن ١٨ عاملا، حيث انقلب بهم الأتوبيس أثناء توجههم إلى مقر عملهم صباح اليوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الألومنيوم لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى قنا العام لاحتياجهم إلى متابعة متخصصة، بينما استقرت باقي الحالات داخل المستشفى.

قنا عمال مصنع الألومنيوم محافظ قنا حادث طريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

الناقد محمد نبيل

مدير البرنامج العربي بالقاهرة السينمائي: نلتزم بدعم وحضور قوي للسينما العربية في المهرجان

بوستر المستعمرة

قبل عرضه في الجونة.. صدور البوستر الرسمي للفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد

دينا فؤاد

بالأبيض والأسود .. دينا فؤاد تلفت الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد