انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة

شهد محافظة قنا حادث مأساوي ادي الى اصابة 18 عاملا من عمال مصنع الألومنيوم، اثر حادث انقلاب أتوبيس شركة مصر للألمنيوم على الطريق..

انقلاب اتوبيس

أصيب 18 عاملا بمصنع ألومنيوم نجع حمادى شمال قنا عقب انقلاب أتوبيس الشركة أثناء نقلهم إلى مقر المصنع، ما أدى لإصابات متنوعة بين العاملين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس شركة مصر للألمنيوم، نتج عنه إصابة عدد كبير من العاملين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الألومنيوم لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

نقل 3 عمال لمستشفي قنا

نقلت سيارات الإسعاف بقنا، ٣ عمال من مصابى حادث الألومنيوم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى علاج طبى متقدم جراء إصابتهم فى حادث أتوبيس عمال المصنع.

فيما انتقل عدد من القيادات التنفيذية وقيادات المصنع إلى مستشفى الالمونيوم، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

محافظ قنا

زار الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، المصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل العمال التابع لشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية المقدمة لهم بمستشفى الألومنيوم.

رافقه خلال الزيارة، العقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري بمحافظة قنا، و الدكتور محمود عجور، العضو التنفيذي لمصنع الألومنيوم، و حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب.

واطمأن المحافظ على جميع الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى، موجها بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم حتى تمام الشفاء، وبسرعة إنهاء إجراءات نقل الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيا متقدمًا.

وأكد محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية تتابع الحادث أولا بأول، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمان والسلامة في نقل العمال، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحادث أسفر عن ١٨ عاملا، حيث انقلب بهم الأتوبيس أثناء توجههم إلى مقر عملهم صباح اليوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الألومنيوم لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى قنا العام لاحتياجهم إلى متابعة متخصصة، بينما استقرت باقي الحالات داخل المستشفى.