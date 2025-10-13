وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الجيزة التعاون في مجال التطوير الحضري

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمقر وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفريق عمل من الجامعة الألمانية وعدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية والمحافظة وبصفة خاصة في مجالات التطوير الحضري قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ممتد في العديد من المجالات، وعلي رأسها المساهمات المجتمعية في مجالات التنمية الحضرية، وبناء القدرات .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلي بحث مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال التدريب والتأهيل للكوادر المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا تطوير المناطق غير الآمنة و العشوائيات والهوية البصرية في المحافظات المصرية والقضاء على المظاهر العشوائية وتحسين الصورة البصرية لعواصم المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجامعة الألمانية، في مجالات العمل المختلفة علي أرض المحافظات .

وفي السياق نفسه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة علي إبراز الملامح التاريخية والحضارية للجيزة بما تمتلكه من إرث ثقافي وسياحي فريد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجامعة الألمانية على تنفيذ رؤية متكاملة للتطوير الحضري بما يليق بمكانة الجيزة باعتبارها من المحافظات ذات الطابع العالمي لما تضمه من معالم أثرية وسياحية متميزة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، إنجازات الجامعة في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بعدد من المحافظات المصرية ، من بينها الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، موضحًا أن الجامعة تعتمد في تنفيذ المشروع على دراسات ميدانية شاملة لطبيعة كل محافظة، تشمل الجوانب الجغرافية والتاريخية والبيئية والثقافية، لضمان أن تعكس الهوية البصرية خصوصية كل منطقة وتميزها، ورحب الدكتور أشرف منصور بتقديم الجامعة الألمانية كل الدعم والخبرات اللازمة للوزارة والمحافظات في المجالات المختلفة .