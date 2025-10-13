قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الجيزة التعاون في مجال التطوير الحضري

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمقر وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفريق عمل من الجامعة الألمانية وعدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية والمحافظة وبصفة خاصة في مجالات التطوير الحضري  قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.  

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ممتد في العديد من المجالات، وعلي رأسها المساهمات المجتمعية في مجالات التنمية الحضرية، وبناء القدرات  .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلي بحث مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال التدريب والتأهيل للكوادر المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا تطوير المناطق غير الآمنة و العشوائيات والهوية البصرية في المحافظات المصرية والقضاء على المظاهر العشوائية وتحسين الصورة البصرية لعواصم المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجامعة الألمانية، في مجالات العمل المختلفة علي أرض المحافظات .

وفي السياق نفسه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة علي إبراز الملامح التاريخية والحضارية للجيزة  بما تمتلكه من إرث ثقافي وسياحي فريد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجامعة الألمانية على تنفيذ رؤية متكاملة للتطوير الحضري بما يليق بمكانة الجيزة باعتبارها من المحافظات ذات الطابع العالمي لما تضمه من معالم أثرية وسياحية متميزة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، إنجازات الجامعة في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بعدد من المحافظات المصرية ، من بينها الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، موضحًا أن الجامعة تعتمد في تنفيذ المشروع على دراسات ميدانية شاملة لطبيعة كل محافظة، تشمل الجوانب الجغرافية والتاريخية والبيئية والثقافية، لضمان أن تعكس الهوية البصرية خصوصية كل منطقة وتميزها، ورحب الدكتور أشرف منصور بتقديم الجامعة الألمانية كل الدعم والخبرات اللازمة للوزارة والمحافظات في المجالات المختلفة .

التنمية المحلية منال عوض محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته

أمين عام الناتو يشكر سلوفينيا على دعم أوكرانيا ويؤكد استمرار الحلف فى تعزيز جهوده الدفاعية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة العامة الفلسطينية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

المزيد