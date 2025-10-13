قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي

أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن انعقاد قمة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، وبمشاركة وحضور عدد من زعماء والقادة من أكثر من 30 دولة من كل دول العالم العربي والأوروبي والآسيوي، من أجل التوقيع على وقف الحرب على قطاع غزة؛ يؤكد الدور المصري الريادي والثقة الدولية والإقليمية التي أصبحت تحظى بها مصر.

وأكد أبو هميلة، أن قمة شرم الشيخ للسلام جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عامين مضت؛ من أجل التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية على أهل القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية لهم.

وأوضح أن مصر حريصة على رسم خريطة ما بعد الحرب على غزة والتحرك نحو إعادة إعمار القطاع وتوفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لأهل غزة، موضحا أن قمة شرم الشيخ تعد فرصة قوية كنافذة أمل أمام الشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية من أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإحياء القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار أبو هميلة، إلى أن مصر أصبح لها دور فريد ومتميز ومكانة عالية مرموقة على المستويين العالمي والإقليمي كصانعة للسلام وحامية للاستقرار في الشرق الأوسط بفضل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن قمة شرم الشيخ ناتجة عن جهود دبلوماسية وسياسية قادتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بقيادة الرئيس السيسي من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء الحرب التي استنزفت المنطقة وهددت أمنها، موضحا أن توقيع اتفاقية إنهاء الحرب على قطاع غزة من أرض السلام بشرم الشيخ؛ يعد نقطة تحول تاريخية في مسار الأمن في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الاستقرار للمنطقة.

محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري قمة شرم الشيخ

