المالية: إطلاق الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية السياحية أسيوط خلال أيام

المالية
المالية
محمد يحيي


 

أكدت وزارة المالية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية بمدينة أسيوط التي تشمل موقعًا متميزًا على نهر النيل مباشرة، يمثل فرصة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات استثمارية سياحية مستدامة تخدم أهداف التنمية بالصعيد، إضافة إلى موقع آخر في قلب المدينة يضم مبنى يمكن إعادة توظيفه واستغلاله استثماريًا.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن ذلك يأتي استكمالاً لمسار تعظيم عوائد الأصول العامة وتحويل الأراضي الفضاء إلى فرص للاستثمار والنمو والتنمية.

دعت الوزارة المستثمرين، والمطورين العقاريين، وصناديق الاستثمار، والشركات ذات الخبرة في التطوير العمراني والسياحي للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، وتقديم أفكار مبتكرة تسهم في إحياء الواجهة النيلية وقلب مدينة أسيوط، من خلال أنشطة سياحية وترفيهية جديدة تُعيد رسم المشهد السياحي بالمحافظة، فضلاً على استحداث أنشطة خدمية تلبي إحتياجات المدينة والمحافظة بشكل عام.

كانت ملكية الموقعين قد آلت لوزارة المالية بموجب القرارات الجمهورية، المشهرة بالشهر العقاري، وسيكون كل منها جاهزًا للتسليم فور الانتهاء من إجراءات التصرف بشأنهما التي ستتم بشكل تنافسي، علمًا بأن بيانات الموقعين متاحة لمجتمع الأعمال على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية، وبوابة الاستثمار المصرية وخريطة مصر الاستثمارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

