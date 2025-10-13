وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع صرف صحي ومحطة المعالجة بأبوتيج

عقب جولتهما بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة أبوتيج بطاقة 45/30 ألف م3 / يوم، وصرف صحي قرى مركز أبوتيج، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، ومرافقوهم، بموقع مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أبو تيج، والذي يهدف إلى مد خدمة توصيل الصرف الصحي لقرى (النخيلة ـ باقور ـ نزلة باقور ـ الدوينة)، بإجمالى أطوال شبكات صرف صحي: 81.891 كم، وإجمالى خطوط طرد : 39.420 كم.

وشدد وزير الإسكان، على دفع العمل بالمشروع، والالتزام بالمواصفات القياسية لتنفيذ الأعمال، والمتابعة الدورية من مواقع العمل.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع حيث أشار إلى أن المشروع يشمل مسار المياه (المدخل والمصافي - أحواض حجز الرمال - عدد 2 حوض ترسيب ابتدائي – عدد 4 أحواض تهوية - عدد 2 حوض ترسيب نهائي - نوافخ الهواء - أحواض مزج الكلور)، بالإضافة إلى مسار الحمأة (محطة رفع الحمأة الابتدائية - محطة رفع الحمأه المعادة - حوض هضم الحماة - أحواض تركيز الحمأة - عدد 49 حوض تجفيف)، بجانب المبانى الخدمية (المبنى الادارى - مبنى الموزع الرئيسى - المخزن والورشة - المحولات - مبنى التوليد - خزان الوقود - مبنى تخزين اسطوانات الكلور).

