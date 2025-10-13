قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
برلمان

إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة

عبد الرحمن سرحان

وصفت النائبة هند رشاد عضو  لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن انخفاض معدل الجريمة في مصر، بأنه "تشجيع ودعاية مباشرة للسياحة".

وأشادت، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بتوقيع الوثيقة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، خلال قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وحضور عدد من زعماء العالم، مؤكدة أن ما تحقق يعكس الدور التاريخي لمصر في قيادة جهود السلام وترسيخ الأمن الإقليمي.

وأكدت رشاد، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة عبّرت عن ضمير الإنسانية، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء معاناة المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن مصر أثبتت قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص للحوار والتفاهم، وأنها كانت وما زالت بوصلـة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشددت على أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل نقطة تحول في مسار المنطقة ورسالة أمل جديدة بأن الشرق الأوسط يمكن أن يعيش في أمن وسلام بفضل الدور المصري الواعي والمسؤول.

