إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة

وصفت النائبة هند رشاد عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن انخفاض معدل الجريمة في مصر، بأنه "تشجيع ودعاية مباشرة للسياحة".

وأشادت، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بتوقيع الوثيقة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، خلال قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وحضور عدد من زعماء العالم، مؤكدة أن ما تحقق يعكس الدور التاريخي لمصر في قيادة جهود السلام وترسيخ الأمن الإقليمي.

وأكدت رشاد، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة عبّرت عن ضمير الإنسانية، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء معاناة المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن مصر أثبتت قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص للحوار والتفاهم، وأنها كانت وما زالت بوصلـة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشددت على أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل نقطة تحول في مسار المنطقة ورسالة أمل جديدة بأن الشرق الأوسط يمكن أن يعيش في أمن وسلام بفضل الدور المصري الواعي والمسؤول.