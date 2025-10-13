قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: قمة شرم الشيخ منصة دولية غير مسبوقة لتأمين مستقبل الشرق الأوسط

فاطمة سليم
فاطمة سليم
محمد الشعراوي

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية-الأمريكية للسلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، شكلت منصة دولية غير مسبوقة لبحث سبل وقف العدوان على قطاع غزة وتأمين مستقبل المنطقة.

وأضافت سليم في تصريحات لها اليوم: أن مشاركة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوافد هذا العدد الهائل من القيادات الدولية، يؤكد أن الجهود الدبلوماسية المشتركة هي الطريق الأوحد للتعامل مع التحديات الإقليمية المعقدة.

وأشارت إلى أن هذا الحضور الكثيف، الذي شمل قوى عالمية وإقليمية فاعلة، يبعث برسالة واضحة مفادها أن العالم يقف صفاً واحداً لإنقاذ غزة ودعم جهود السلام.

وتابعت: نحن نعتبر أن أهم إنجازات هذه القمة ليس فقط التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، والذي يمثل انتصاراً للإنسانية، بل وضعها أسسًا قوية للمرحلة القادمة، والتي يجب أن تركز على الضمانات الدولية لعدم تكرار خرق وقف إطلاق النار.
آليات مراقبة دولية لضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بشفافية، وإعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام بجدية تامة كإطار للحل النهائي.

وأشادت سليم، بعمق الحكمة والصلابة في القيادة المصرية، التي لعبت دور الوسيط النزيه والفاعل، وحالت دون توسع دائرة الصراع، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بمسار الحل السياسي الشامل الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واختتمت، نأمل أن تكون هذه القمة بداية مرحلة من الاستقرار الدائم، وأن يكون التوافق الدولي الذي رأيناه نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل أفضل.

فاطمة سليم مجلس النواب مدينة شرم الشيخ شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

توقيع البروتوكول

رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية

توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

توقيع بروتوكول التعاون

توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض

بالصور

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد