فرع ثقافة الإسكندرية يقدم فعاليات متنوعة بأنحاء المحافظة

أقام فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم /الاثنين/، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بالمواقع التابعة له في أنحاء المحافظة.



تضمنت الفعاليات ورشة تشكيلات بالطين الأسواني، تدريب الفنانة منى صلاح، وذلك بقصر ثقافة برج العرب، وأخرى بقصر ثقافة الشاطبي، لتصميم لوحات فنية، تدريب الفنانتين هبة فضل ولميس سعيد، وورشتين أدبيتين في أساسيات كتابة القصة القصيرة للأديب علاء أحمد، وورشة حول علم العروض وفنون الشعر، للشاعر محمود يونس، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي.



كما تضمنت الفعاليات احتفالية ثقافية فنية، بقصر ثقافة برج العرب، شهدها لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالإسكندرية، وشملت ندوة حول نصر أكتوبر المجيد، وعرضًا لمسرح العرائس لتجسيد مشهد العبور، إلى جانب عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، بقيادة المدرب مصطفى عبده، وقدم طلائع مركز شباب بهيج باقة مختارة من أجمل الأغاني الوطنية.



وفي قصر ثقافة الشاطبي أيضًا، أُقيم حفل فني بعنوان "أكتوبر في القلب"، أحيته فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، بقيادة الفنانة سمر القصاص، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية ذات الطابع الوطني، منها "فرحة مصر"، و"يبهروك"، و"رايات النصر".

