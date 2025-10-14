بيل كلينتون يشيد بـاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة: نحتاج سلاما دائما

أشاد الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون، بـاتفاق شرم الشيخ وجهود الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وجاء في منشور له على موقع اكس أمس الاثنين، أنا ممتن لرسوخ وقف إطلاق النار، ولإطلاق سراح آخر 20 رهينة على قيد الحياة، ولبدء تدفق المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة ويستحق الرئيس ترامب وإدارته والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى كل التقدير لإبقائهم على تواصل دائم حتى التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف كلينتون، انه على إسرائيل وحماس محاولة تحويل هذه اللحظة الحرجة إلى سلام دائم يضمن كرامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، واختتم بيانه قائلا: أعتقد أنهما قادران على تحقيق ذلك، ولكن فقط إذا حققا ذلك معًا.

و يذكر أن بيل كلينتون توسط في قمة كامب ديفيد في يوليو عام 2000 التي عقدت بين كلينتون ورئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وفشلت نتيجة الخلاف حول قضية القدس رغم تسوية بقية قضايا الحل الدائم.

