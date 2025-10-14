قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شقيق الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيل كلينتون يشيد بـاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة: نحتاج سلاما دائما

بيل كلينتون
بيل كلينتون
هاجر رزق

أشاد الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون،  بـاتفاق شرم الشيخ وجهود الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وجاء في منشور له على موقع اكس أمس الاثنين، أنا ممتن لرسوخ وقف إطلاق النار، ولإطلاق سراح آخر 20 رهينة على قيد الحياة، ولبدء تدفق المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة ويستحق الرئيس ترامب وإدارته والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى كل التقدير لإبقائهم على تواصل دائم حتى التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف كلينتون، انه على إسرائيل وحماس محاولة تحويل هذه اللحظة الحرجة إلى سلام دائم يضمن كرامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، واختتم بيانه قائلا: أعتقد أنهما قادران على تحقيق ذلك، ولكن فقط إذا حققا ذلك معًا.

و يذكر أن بيل كلينتون توسط في قمة كامب ديفيد في يوليو عام 2000 التي عقدت بين كلينتون ورئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وفشلت نتيجة الخلاف حول قضية القدس رغم تسوية بقية قضايا الحل الدائم.
 

بيل كلينتون دونالد ترامب وقف إطلاق النار المساعدات رهينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

إسرائيل

ليه إسرائيل عايزة تطبع مع إندونيسيا؟ محلل سياسي يجيب

قمة السلام

سمير عمر: يجب أن تتجاوز الفصائل الفلسطينية مصالحها الحزبية الضيقة من أجل حركة تحرر وطني حقيقية

سمير عمر

سمير عمر: لا استقرار دائم دون انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو ووقف الاستيطان

بالصور

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد