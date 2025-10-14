قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد إجرائها عملية جراحية.. محمود ياسين يطلب الدعاء لوالدته بالشفاء

محمود ياسين ووالدته
محمود ياسين ووالدته
يارا أمين

حرص الفنان محمود ياسين على طلب الدعاء لوالدته الإعلامية آيات أباظة، بعد إعلان خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وكتب محمود ياسين على حسابه الشخصي على فيسبوك: "اللهم يا رحيم يا شافي، أسألك بكل ما في قلبي أن تحفظ أمي اللهم كن معها في كل لحظة، وامسك بيدها حين لا أستطيع أن أمسكها، وطمئن قلبها حين يضطرب، واشرح صدرها بنورك الذي لا ينطفئ.

اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، وأعدها إليّ سالمة معافاة كما كانت، اللهم اجعل تعبها كفارةً لذنوبها، ورفعةً لدرجاتها، وبدّل خوفها أمنًا، وألمها راحة، وضعفها قوة.

اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، اللهم أطل عمرها بطاعتك، وبارك في أنفاسها، واجعل ما بقي من عمرها خيراً مما مضى.

يا رب, اجعل الملائكة تحفّها، والسكينة تملأ قلبها، وكن أنت طبيبها، ومعينها، وشافيها،
يا رب

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعمليه جراحية  دقيقة مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك : تخضع زوجتي الحبيبة الغالية  آيات أباظة  بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة.

الحالة الصحية لـ آيات أباظة

ويذكر أن كشفت الإعلامية مريم بدر تيسير، عن تعرض الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، إلى وعكة صحية شديدة، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

الفنان محمود ياسين الإعلامية آيات أباظة

