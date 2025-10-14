إقبال كبير على تذاكر صابر الرباعي وسوما بختام مهرجان الموسيقى

يحيي النجم صابر الرباعي و النجمة سوما حفل ختام الدورة ال 33 من مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية يوم 26 أكتوبر ، المقرر انطلاقة يوم 16 أكتوبر الجاري علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ، وسط مشاركة نخبة من نجوم الطرب و الموسيقى في العالم العربي ، لقد كشفت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا عن وشك نفاذ تذاكر الحفل

واختارت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام 83 فنانا للمشاركة في الدورة 33 من مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية التي اختارت أم كلثوم شخصية لها بمناسبة مرور 50 عاماً علب رحيلها ، من هؤلاء النجوم الذين يشاركون ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية هو الفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي ، يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر و ذلك بقيادة المايسترو هشام نبوي



و خلال حفل الافتتاح الذي يحتصنه مسرح النافورة يكرم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة و الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا 11 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر و العالم العربي هو الدكتور هشام شرف (الأردن) ، اسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب ) ، اسم الشاعر الهادي آدم (السودان) عازف الجيتار جلال فوده (مصر ) اسم المايسترو حسن فكري (مصر ) ، الشاعر وائل هلال (مصر ) ، الملحن خالد عز (مصر ) و المطرب محمد الحلو (مصر ) ، المطرية آمال ماهر ( مصر )