ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد اتفاقًا تاريخيًا يفتح صفحة جديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق

وقال ترامب، خلال كلمته في ختام قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إن اليوم نُعلن أخيرًا أننا حققنا السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحروب والمعاناة"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق تم بفضل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الإقليمية.

إعادة البناء وتحقيق انفراجة حقيقية

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بدأنا اليوم مرحلة جديدة من إعادة البناء وتحقيق انفراجة حقيقية في الشرق الأوسط، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان استدامة هذا السلام ودعم الشعوب في تحقيق مستقبل أفضل".

ووجّه ترامب شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في وقف الحرب في غزة، قائلاً: "أشكر الرئيس المصري على قيادته الحكيمة وسعيه الدؤوب لتحقيق السلام، لقد كان صديقًا وشريكًا مخلصًا في هذه المسيرة".

قلادة النيل

وخلال مراسم الاحتفال الختامية، قدّم الرئيس السيسي قلادة النيل، أرفع وسام مصري، إلى الرئيس ترامب تقديرًا لدوره في دعم جهود وقف الحرب وتحقيق السلام، حيث عبّر ترامب عن امتنانه قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن أتلقى هذا الوسام من مصر، مهد الحضارة، وأشكر الرئيس السيسي على هذا التكريم الرفيع".

إعادة إعمار غزة

واختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن أعمال إعادة إعمار غزة ستبدأ فورًا، بمشاركة واسعة من المجتمع الدولي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل البداية الحقيقية لبناء شرق أوسط جديد يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.