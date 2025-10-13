قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد اتفاقًا تاريخيًا يفتح صفحة جديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق

وقال ترامب، خلال كلمته في ختام قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إن اليوم نُعلن أخيرًا أننا حققنا السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحروب والمعاناة"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق تم بفضل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الإقليمية.

 إعادة البناء وتحقيق انفراجة حقيقية

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بدأنا اليوم مرحلة جديدة من إعادة البناء وتحقيق انفراجة حقيقية في الشرق الأوسط، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان استدامة هذا السلام ودعم الشعوب في تحقيق مستقبل أفضل".

ووجّه ترامب شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في وقف الحرب في غزة، قائلاً: "أشكر الرئيس المصري على قيادته الحكيمة وسعيه الدؤوب لتحقيق السلام، لقد كان صديقًا وشريكًا مخلصًا في هذه المسيرة".

 قلادة النيل

وخلال مراسم الاحتفال الختامية، قدّم الرئيس السيسي قلادة النيل، أرفع وسام مصري، إلى الرئيس ترامب تقديرًا لدوره في دعم جهود وقف الحرب وتحقيق السلام، حيث عبّر ترامب عن امتنانه قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن أتلقى هذا الوسام من مصر، مهد الحضارة، وأشكر الرئيس السيسي على هذا التكريم الرفيع".

 إعادة إعمار غزة

واختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن أعمال إعادة إعمار غزة ستبدأ فورًا، بمشاركة واسعة من المجتمع الدولي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل البداية الحقيقية لبناء شرق أوسط جديد يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.

