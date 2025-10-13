ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد رائع، وأود أن أشكره على إهدائي قلادة النيل، وهو شرف كبير لي.

وأضاف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إن 20 نقطة وضعناها في الاتفاقية من أجل إنهاء الحرب، لافتا إلى أنه عرض عليه قيادة مجلس السلام في غزة؛ لكني رفضت، لأنني مشغول وليس لدي وقت.

وأشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إلى أن دولا كثيرة تواصلت معي من أجل إعادة بناء قطاع غزة، مشيرا إلى أن البلاد الغنية لا بد أن تدفع أموالا أكبر من أجل بناء غزة.