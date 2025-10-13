الموجة 27.. إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم تنفيذ 9 حالات إزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة، بقرى دقميرة، الخادمية، الحلافي، المنشية الشرقية، إسحاقة، وكفر المنشي، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وضمن جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وجرى تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة في التعديات لمنع تكرارها.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي تعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، وإزالة أي مخالفة فور رصدها سواء من خلال المتابعة الميدانية أو منظومة المتغيرات المكانية، مع تحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، والمتابعة المستمرة بعد التنفيذ لمنع عودة التعدي مرة أخرى، مع إعداد تقارير يومية مدعمة بالصور توضح ما تم من أعمال، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأوضح المهندس أحمد عيسى أن حملات الإزالة بمركز ومدينة كفر الشيخ تُنفَّذ بشكل يومي ومكثف، تنفيذًا لتكليفات معالي المحافظ، للحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بعودة أي تعدٍ جديد، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة كفر الشيخ للتصدي الحاسم للتعديات واسترداد أملاك الدولة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.