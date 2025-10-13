رئيس الإدارة المركزية للتعليم ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان عددا من مدارس المحافظة

تفقد محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم رفقة طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عددا من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

وذكر مدير المديرية أن الجولة شملت مدارس الإسلامية الإعدادية بنات ومجمع الزهراء الرسمى لغات ومدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية بنين ومدرسة الأمين الابتدائية التابعين لإدارة شمال التعليمية.

كما شملت الجولة التفقدية مدارس بورسعيد الدولية المتكاملة للغات التابعة لإدارة جنوب التعليمية واختتم الزائر الكريم ومدير المديرية الجولة بتفقد مدرسة الليسية الخاصة التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وأشاد محمد عطية خلال جولته التفقدية رفقة الأستاذ طاهر الغرباوي بالبنية التحتية الهائلة لمختلف المدارس محل الزيارة مشددا على ضرورة الإنتهاء من تسليم الكتب الدراسية لمن لم يتسلمها.

واستمع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص ومدير المديرية لشرح معلمى عدد من الفصول الدراسية موجهين بضرورة الاهتمام بتنفيذ التقييمات فى مواعيدها بصورة دورية كما ناقش الزائر الكريم طلاب المرحلة الثانوية فى فلسفة وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام البكالوريا اختياريا هذا العام موجها الطلاب بعدم الإنسياق خلف الشائعات وتحكيم العقل والمنطق قبل الاختيار مابين الثانوية العامة والبكالوريا.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الخاصة والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات و ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوى والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي

والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.