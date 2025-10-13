نائب محافظ بورسعيد يقود حملة لإزالة الإشغالات بشارع الحميدي والتجاري|| صور

قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم، حملة موسعة استهدفت شارع الحميدي والتجاري بنطاق حيي العرب والمناخ.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن إزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع الحيوية وإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي،

وشارك في الحملة العميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق، والأستاذ/ محمد فواز، رئيس حي المناخ، والمهندس/ وليد الدعدع، رئيس حي العرب إلى جانب وفرق العمل الميدانية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وتم خلال الحملة التأكيد على عدم السماح بعودة أي مخالفات أو تعديات مرة أخري ،بجانب رفع وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة والفروشات العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام والممرات الجانبية بشارع الحميدي، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات .

وأكد الدكتور عمرو عثمان أن الحملات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ وضمن خطة شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري في مختلف أحياء المحافظة، مؤكدا علي أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل جهودها اليومية لتحقيق الانضباط الكامل بالشوارع والحفاظ علي السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.