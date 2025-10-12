ندوة تثقيفية في رحاب جامعة بورسعيد للذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر: روح النصر بالوحدة خلف القيادة الحكيمة

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى التي نظمتها الجامعة بمناسبة مرور 52 عامًا على ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لعام 1973، والتي جاءت بعنوان "إرادة شعب صنعت مجدًا"، بالتعاون بين محافظة بورسعيد، وجامعة بورسعيد، ومبادرة بالشباب نقدر، وأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة في أجواء من الفخر والانتماء الوطني



حاضر في الندوة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير الاستراتيجي والعسكري البارز، وذلك بحضور قيادات الجامعة والمحافظة، ورئيسي جامعتي شرق بورسعيد الأهلية والتكنولوجية، والعقيد إبرام ببّاوي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، إلى جانب لفيف من قيادات المديريات المختلفة بالمحافظة ورئيس مدينة بورفؤاد ولفيف من اعلامى بورسعيد، وقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وفي كلمته، رحب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة، بتشريف معالي المحافظ للجامعة، مثمنًا حضور الطلاب فى محاضرة أحد أبرز رجال مصر المخلصين في مجاله .



أنتم أمل الوطن وسنده، فاستلهموا من روح أكتوبر قيم الانتماء

وأكد رئيس الجامعة أن ذكرى انتصارات أكتوبر تظل صفحة مضيئة في التاريخ المصري الحديث، قائلًا:

"في مثل هذه الأيام من كل عام، نقف وقفة فخر واعتزاز نستحضر فيها أعظم بطولات أمتنا، حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للأمة العربية كرامتها وأثبتت أن الإرادة الصلبة والتخطيط المحكم قادران على تحقيق النصر مهما كانت التحديات".

وأضاف الدكتور شريف صالح أن القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمثل امتدادًا لروح أكتوبر في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا:

"نُثمن الدور الوطني الكبير للسيد الرئيس في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وحماية أمنها القومي".

واختتم رئيس الجامعة كلمته موجهًا حديثه إلى طلاب الجامعة قائلًا:"أنتم أمل الوطن وسنده، فاستلهموا من روح أكتوبر قيم الانتماء والولاء، وضعوا مصلحة مصر فوق كل اعتبار. فالوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه ولا يُحمى إلا بوعيهم، فلنكن جميعًا على قلب رجل واحد خلف قيادتنا الحكيمة من أجل مصر قوية وآمنة ومزدهرة".



أكتوبر ليس شهرًا عاديًا، بل هو روح خالدة

ومن جانبه، عبّر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن سعادته بتواجده بين أبناء جامعة بورسعيد في "يوم العزة والكرامة"، مقدمًا التهنئة لشعب بورسعيد وأبناء الجامعة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدًا أن:"أكتوبر ليس شهرًا عاديًا، بل هو روح خالدة في عقيدة الوطنية التي ينمو عليها الشعب المصري جيلاً بعد جيل".



وخلال الندوة، ألقى اللواء الدكتور سمير فرج محاضرة بعنوان "من الانكسار إلى الانتصار"، استعرض خلالها رحلة التحول من هزيمة 1967 إلى نصر 1973، مستعرضًا بطولات القوات المسلحة في حرب الاستنزاف وعمليات تدمير المدمرة "إيلات"، والغواصة "دافار"، والحفار الإسرائيلي أمام ساحل العاج، وصولًا إلى التخطيط لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، ومعركة المنصورة الجوية التي تعد من أعظم المعارك في التاريخ العسكري الحديث.

ودعا اللواء الدكتور سمير فرج الطلاب إلى التمسك بالوعي والانتماء، قائلًا إن معارك اليوم لم تعد بالسلاح فقط، بل بالعلم والمعرفة والعمل الجاد لبناء الوطن، مطالبًا الشباب باستلهام روح أكتوبر لتحقيق التنمية ومواجهة الأكاذيب والفتن، والإسهام في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة المصرية.

كما شهدت الندوة عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي وثقت بطولات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، واختُتمت بتقديم درعين تذكاريين من المحافظ ورئيس الجامعة إلى اللواء الدكتور سمير فرج تقديرًا لمسيرته الوطنية الزاخرة بالعطاء، باعتباره أحد رموز العسكرية المصرية المخلصة ونموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة.