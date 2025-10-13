قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة

نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه المأساوية
نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه المأساوية

كشفت نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه المأساوية، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل ارتكاب الجريمة.

 وأكدت 'نجوى' خلال لقائها في برنامج 'تفاصيل' مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2،  أن زوجها استغل لحظة ضعفها، واستدرجها بـحيلة “فنجان القهوة الأخير”، بينما كانت هي تحاول الانفصال والنجاة بنفسها.

مكنش هيسيبني أمشي

وقالت الناجية الوحيدة من جريمة نبروه المأساوية: 'مكنش هيسيبني أمشي، فاضطريت أتصل بـ'أبو حسن' بتاع التروسيكل، وقلت له تعالى على البيت الجديد، عندي حاجات عايزة أبعتها ولما شاف إن الموضوع بقى بجد وأنا مصممة، قعد يقولي: بعد كل اللي عملته بعد الذل اللي اتذليته برضه مصممة؟'.

وتابعت : 'قلت له: ما قلتلكش تتذل، بس خلاص يا عصام.. المرة دي غير كل مرة، رصيدك خلص معايا، مش نافعين أزواج، نافعين أصحاب أو أخوات وبس'.

لحظة اللقاء الأخيرة

وتأثرت وهي تروي لحظة اللقاء الأخيرة: 'جه ضحكلي وبيقولي: أنا مش جاي أصالحك، أنا جاي أشرب قهوة معاكي للمرة الأخيرة وفعلاً عملنا القهوة، وطلب يشربها من إيدي.. وأنا كمان شربت من كوباية القهوة بتاعته، عشان أحسسه إن لسه في ود، ماكناش أعداء'.

وأكملت نجوى: 'قعدنا نتكلم عن العيال.. قلت له لما تسافر محمد بينام في حضني، هو كان بيحبني، بس لما أبوه ييجي بيتحول عليا، عشان بيأكله ويدلعه.. أنا كنت باخد محمد، وهو ياخد مريم ومعاذ'.

وأضافت: 'ضحك وقال لي: هاجيبلك معاذ ينام في حضنك النهاردة.. ولما سألته جبتهوش ليه؟ قال لي كان بيعيط وبيقول عايز أمي، ولما محمد قال له ماما مش راجعة، فضل يعيط ونام'.

وفي ختام كلامها، أكدت نجوى إن الاتفاق اللي حصل بينهم كان تمهيد لخداع أكبر، وقالت: 'هو ما كانش قتل العيال وقتها، كان بيكلم معايا عادي، وبيقول لما تعوزي حياه (ابنته)، هاجيبها تبات معاكي'.

