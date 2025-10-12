تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته

أكدت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، أن الصبر ليس ضعفًا كما يعتقد البعض، بل هو قوة حقيقية وتاج فوق رأس كل من يدرك معناه وقيمته.

وقالت نهال طايل خلال حديثها: “عمر الصبر ما كان ضعف، دا تاج في رأس كل اللي عارف قيمته، الصبر حِلمٌ لحظة الوجع، واليقين في الله لحظة الضعف، ومع كل صبر جبر من ربنا- سبحانه وتعالى-، عشان كده لا يأس مع الصابرين أبدًا”.

وجاء حديثها، في سياق تناولها لقضية مأساوية شهدتها مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، والتي هزّت الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعدما أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته عدة طعنات قبل أن يُنهي حياته أمام أحد القطارات في مشهد صادم.

لحظة مأساوية يصعب تقبلها

وأشارت الإعلامية إلى أن ما حدث يمثل لحظة مأساوية يصعب على العقل تقبلها، متسائلة بمرارة: “إزاي أب مسؤول عن ولاده يقتلهم كده؟”.

وأكدت أن مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقفة مجتمعية جادة لفهم أسبابها ودوافعها النفسية والاجتماعية، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث الإنسانية مرة أخرى.

السلاح في مواجهة الأزمات

وختمت نهال طايل رسالتها، بالتأكيد أن الإيمان والصبر هما السلاح الحقيقي في مواجهة الأزمات، وأن الجبر الإلهي دائمًا يأتي بعد الشدائد، ليعوض الصابرين خيرًا مما فقدوه.