طالع عنينا علشانهم.. نهال طايل تعلق على فيديو طفل اشتروا من بابا

علقت الإعلامية نهال طايل على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتحدث خلاله طفل ويقول «تعالوا اشتروا من بابا علشان يجيب لبس المدرسة».

طالع عنينا علشانهم

وأضافت الإعلامية نهال طايل خلال تقديم برنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة «صدى البلد 2»: «الدنيا طالع عنينا علشانهم وعلشان نعلمهم، ما عدتش شهر خدت علي الطفل الآلة الحاسبة حاجة فوق الخيال، تقدير ومشاعر الأم».

وأوضحت أن هذا الطفل سيكون قدوة ومسؤول عن أسرة ومثال يحتذى به، داعية الشباب إلى السعي والعمل.

وأطل الطفل عبدالله، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة: “تعالوا اشتروا من بابا عشان يجبلي هدوم المدرسة”، في أول لقاء تليفزيوني له مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2.

وخلال الحلقة، روى والد عبدالله تفاصيل ما حدث قبل انتشار الفيديو، موضحًا أنه كان يمر بظروف مالية صعبة، إذ يعمل في بيع الزيت وقطع الغيار داخل محل صغير، لكنه لم يحقق أرباحًا كافية لسداد التزاماته من إيجار المحل والمنزل ومصاريف الأسرة.

