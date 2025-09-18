قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نهال طايل: «لينا سيرة» لمحمد منير تحمل طاقة أمل وحافزا للشباب

سعيد فراج

أشادت الإعلامية نهال طايل بموهبة الكينج محمد منير، وذلك من خلال أغنيته «لينا سيرة» من فيلم «ضي»، التي حققت نجاحًا لافتًا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن منير يعد «سوبر ستار» في الوطن العربي، لما يتمتع به من شعبية واسعة وموهبة فريدة في عالم الغناء.

وخلال برنامجها «تفاصيل» المذاع عبر فضائية صدى البلد 2، وجّهت طايل الشكر لصنّاع الأغنية، وعلى رأسهم الكاتب مصطفى حدوته والملحن إيهاب عبدالواحد، قائلة: «لقد منحونا فرصة الاستماع إلى صوت النجم الكبير محمد منير، الذي يقدّم دائمًا جُملًا غنائية تحمل عمقًا ومعاني إنسانية راقية، يحتاج الشباب والنساء والعاملون بجد، بل وكل فرد يسعى في طريقه أو يخدم وطنه، أن يستمع إليها ليستمد منها طاقة وحافزًا».

وأضافت أن أغنية «لينا سيرة» تحمل رسائل إيجابية لكل الأجيال، مشيرة إلى أن قلّة من المطربين لديهم القدرة على مخاطبة مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في آنٍ واحد، وهو ما يتميز به الكينج محمد منير.

رسالة تقدير للكينج

وفي ختام حديثها، وجّهت الإعلامية نهال طايل رسالة تقدير لمنير قائلة: «تحية كبيرة للنجم الكبير محمد منير، وكل الشكر والعرفان للقوة الناعمة التي تقدر أن تخلق بداخلنا روح التحدي والصبر والجمال، فأغنياته ليست لحظة عابرة، بل إرث فني خالد سيظل ممتدًا عبر الأجيال، تمامًا كما حدث مع أعماله الخالدة مثل: يا بنت أم المريلة الكحلي، في عشق البنات، قلبي مساكن شعبية، وغيرها من الروائع التي ستحيا في وجدان الفن المصري والعربي».

نهال طايل محمد منير

