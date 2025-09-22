نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

تحدثت الإعلامية نهال طايل عن النجاح الكبير لبرنامجها “تفاصيل” الذى يذاع على شبكة قنوات صدي البلد ، وكواليس التحضيرات للحلقات حتى تحافظ على هذا النجاح.

وقالت نهال طايل فى لقاء خاص لموقع “صدى البلد” إنها ممتنة للنجاح الكبير لبرنامجها “تفاصيل” وحب الجمهور لها على مدار سنوات خاصة ان كواليس البرنامج تتطلب مجهود شاق .

وعن الفقرة الأقرب لها ضمن حلقات البرنامج ، قالت نهال طايل انها تحب الفقرات البسيطة التى تلمس الشعب والشارع المصري دون تكلف.

وعن التحضيرات للحلقات المقبلة ، قالت نهال طايل انها لم تفكر فى القادم وانها فقط تؤدي عملها على أكمل وجه حتى تصل لجمهورها بإستمرار.

واختتمت نهال طايل حديثها بنصيحة للشباب الذى يدرس فى كلية الإعلام والمقبل على المجال الإعلامي ، قائلة: “تمسكوا بحلمكم لأن الحلم يستاهل”.

برنامج “تفاصيل”

جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يوميا الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 ، وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.