منشور طريف يثير الجدل.. بسكال مشعلاني تكشف أغرب مواقفها عبر السوشيال ميديا

أعلنت الفنانة بسكال مشعلاني عن موقف طريف تعرضت له بعد نشرها منشور على حسابها الشخصي بطريقة خاطئة.

قالت بسكال مشعلاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، إنها كتبت عبارة «الله يحمينا جميعًا» لكنها أخطأت في الكتابة فصارت «الله يمحينا جميعًا».

سبب حدوث الخطأ

وأوضحت بسكال أن الخطأ حدث قبل دخولها التمرين، وعند خروجها لاحظت ردود الفعل الغريبة على المنشور، مشيرة إلى أنها فوجئت بردود فعل الجمهور الذين بدا أنهم يفضلون الكلمة المكتوبة بشكل خاطئ، ما أضفى على الموقف طابعًا كوميديًا وخفيفًا.

