إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

كشفت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة، إنجي عبدالله، عن تفاصيل صادمة من حياتها الشخصية والمرضية خلال السنوات الماضية.





وأوضحت عبر منشور على «فيسبوك» أنها واجهت انفصالها عن زوجها عام 2018 بالتزامن مع بداية رحلة علاجها من ورم حميد في جذع المخ.





وأضافت أنها خضعت للعلاج الإشعاعي والكيماوي مطلع 2019 برفقة أسرتها فقط، بينما فوجئت بزواج طليقها من أخرى خلال فترة علاجها.





وأشارت إلى أنها تنازلت عن حقوقها المادية ولم تحصل على أي دعم مالي، مؤكدة أن المرض أثّر على جسدها بشكل كبير، وأنها ما زالت تعتمد على دعم أسرتها لمواجهة تبعاته.





