الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان «جيلنا» يطلق دورته الثانية ويكرم اسم الفنان الراحل لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب
أوركيد سامي

عقدت اللجنة العليا لمهرجان "جيلنا"، الذي يقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما، عدة اجتماعات لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثانية لمسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، والتي تحمل اسم الفنان القدير الراحل لطفي.

وكانت اللجنة العليا برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من: الأستاذ رفيق چورچ، والأستاذ أسامة عيسى، والأستاذ مجدي سامي، والأستاذ ميشيل ماهر، قد قررت تكريم عدد من رموز الفن والتصوير خلال حفل افتتاح الدورة الثانية، المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، تحت شعار "الفن من أجل الحياة"، وذلك لتشجيع الشباب على تبني فكرة الإنسانية المشتركة، وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر المشكلات النفسية، ودعم ريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن المكرمين في هذه الدورة هم الفنانون: أحمد كمال، عايدة رياض، هنا شيحة، محمد عبد الرحمن، محمد هشام (شيكو)، هدى المفتي، والمصوران الصحفيان حسام دياب وعمرو نبيل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لهذه الدورة، فكانت برئاسة المخرج أمير رمسيس، وعضوية كل من: مدير التصوير مصطفى عز الدين، الكاتب عمر طاهر، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة إنچي المقدم، الفنان كريم قاسم، والناقدة ناهد صلاح. وقد اختتمت اللجنة أعمالها بتحديد الفائزين بالجوائز المالية ودروع التميز لهذه الدورة، حيث تم اختيار خمسة فائزين من بين 25 فيلمًا تم قبولها للمشاركة في المسابقة من أصل 94 فيلمًا متقدمًا، منهم ثمانية مخرجين من تونس والمغرب والسودان. وتنوعت الأفلام المقدمة ما بين الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة.

كما تشكلت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي برئاسة أ.د. وائل عناني، وعضوية كل من: أ.د. هشام مرعي، مدير التصوير أ.د. محمد شفيق، وأ.د. أسماء فتحي. وقد اختتمت اللجنة أعمالها باختيار 20 مصورًا للمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش المسابقة من بين 46 متقدمًا، تنافس ثمانية منهم على الجوائز المالية ودروع التميز، مع وجود مشاركتين من الجزائر.

ومن المقرّر أن تقام فعاليات وعروض للأعمال المشاركة، بالإضافة إلى ندوات فنية على مدار يومي 8 و9 أكتوبر، بينما يقام الحفل الختامي وإعلان وتوزيع الجوائز يوم 10 أكتوبر 2025 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد. علمًا بأن الحضور سيكون عن طريق التسجيل المسبق أو الدعوات الخاصة.

لطفي لبيب

