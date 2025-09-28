​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي

​تختتم مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات النسخة الثانية من ملتقى "آرت شرم" الفني، والذي يعد تظاهرة فنية دولية بمشاركة أكثر من 60 فنانًا تشكيليًا من نحو 20 دولة حول العالم. ويأتي الملتقى، الذي أقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بهدف رئيسي هو الترويج السياحي لمدينة السلام كوجهة عالمية تجمع بين الفن والثقافة.

​تضمنت الفعاليات، التي احتضنتها منطقة "تال أفينيو" واستمرت حتى نهاية سبتمبر الجاري، ورش عمل فنية مباشرة أمام الجمهور وعروضًا موسيقية. ووصفت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، الملتقى بأنه يهدف إلى "الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية تقدم كل ما هو جديد ومختلف"، مشيرة إلى أن الملتقى يوفر للفنانين منصة لتبادل الثقافات وللزوار نافذة لاكتشاف شرم الشيخ بعيون الفن.

​من جانبه، أكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم الملتقى، أن "آرت شرم" يُعد أكبر ورشة عمل فنية في العالم، مُشيرًا إلى أن شرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية للفنون والثقافة بجانب كونها مقصدًا سياحيًا شهيرًا.

​وقد تضمن برنامج الملتقى مجموعة من الفعاليات الفنية والسياحية، منها ورش عمل بشارع التل، وعرض موسيقي للفنان التركي أورهان جبرايل أوغلو، ورحلة بحرية إلى الجزيرة البيضاء، وجولات ثقافية شملت متحف شرم الشيخ الوطني والسوق القديم وخليج نعمة.

​يُسدل الستار على الملتقى اليوم 28 سبتمبر بحفل ختام كبير يتضمن احتفالًا بيوم السياحة العالمي، ومعرضًا فنيًا للأعمال المشاركة، بالإضافة إلى عروض موسيقية وفولكلورية، وتكريمًا للفنانين المشاركين الذين من المقرر أن يغادروا المدينة غدًا 29 سبتمبر.