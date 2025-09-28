قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
طيار هندي: لم نشترِ «سو‑57».. وما يقال عن ثغرات دفاعية أكاذيب باكستانية
محافظات

​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي

معرض آرت شرم
معرض آرت شرم
ايمن محمد

​تختتم مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات النسخة الثانية من ملتقى "آرت شرم" الفني، والذي يعد تظاهرة فنية دولية بمشاركة أكثر من 60 فنانًا تشكيليًا من نحو 20 دولة حول العالم. ويأتي الملتقى، الذي أقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بهدف رئيسي هو الترويج السياحي لمدينة السلام كوجهة عالمية تجمع بين الفن والثقافة.
​تضمنت الفعاليات، التي احتضنتها منطقة "تال أفينيو" واستمرت حتى نهاية سبتمبر الجاري، ورش عمل فنية مباشرة أمام الجمهور وعروضًا موسيقية. ووصفت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، الملتقى بأنه يهدف إلى "الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية تقدم كل ما هو جديد ومختلف"، مشيرة إلى أن الملتقى يوفر للفنانين منصة لتبادل الثقافات وللزوار نافذة لاكتشاف شرم الشيخ بعيون الفن.
​من جانبه، أكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم الملتقى، أن "آرت شرم" يُعد أكبر ورشة عمل فنية في العالم، مُشيرًا إلى أن شرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية للفنون والثقافة بجانب كونها مقصدًا سياحيًا شهيرًا.
​وقد تضمن برنامج الملتقى مجموعة من الفعاليات الفنية والسياحية، منها ورش عمل بشارع التل، وعرض موسيقي للفنان التركي أورهان جبرايل أوغلو، ورحلة بحرية إلى الجزيرة البيضاء، وجولات ثقافية شملت متحف شرم الشيخ الوطني والسوق القديم وخليج نعمة.
​يُسدل الستار على الملتقى اليوم  28 سبتمبر بحفل ختام كبير يتضمن احتفالًا بيوم السياحة العالمي، ومعرضًا فنيًا للأعمال المشاركة، بالإضافة إلى عروض موسيقية وفولكلورية، وتكريمًا للفنانين المشاركين الذين من المقرر أن يغادروا المدينة غدًا 29 سبتمبر.

جنوب سيناء شرم الشيخ آرت فنانون ختام

