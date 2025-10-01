نهال طايل تهاجم شقيقة مسلم: إنتي مالك.. من حقه يعيش حياته

علقت الإعلامية نهال طايل على الخلاف الواقع بين شقيقة المطرب مسلم وزوجته، قائلة: تابعت الخلاف من البداية وكان يراودني سؤال واحد لشقيقة مسلم وهو "إنتي مالك؟".

وأضافت خلال تقديمها برنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة “صدى البلد 2”:" بعد انتهاء لقائي مع شقيقة مسلم قالت لي إني هاجمتها في اللقاء"، متابعة: أنا هاجمت آية لأن حياة أخوها على وشك الانتهاء.

واسترسلت: "قولت لها أخوكي ليس طفل صغير وهو حر يعيش حياته براحته".



وكانت قد أعلنت يارا تامر طليقة مطرب المهرجانات مسلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.

وقالت يارا تامر خلال فيديو عبر خاصية الإستوري، “أنا مش هرد على الشخصية دى تاني مهما اتكلمت عليا وبكرا المحامي بتاعي هيروح لمكتب النائب العام وأنا مكنش ينفع اسكت ومدافعش على سمعتي وشرفي ووعد مني مش هرد تاني ولا هتكلم فى الموضوع دا".



