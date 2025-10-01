شقيقة مسلم: زوجة أخي تحاول تشويه صورتي على السوشيال ميديا

كشفت آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم عن معاناتها الشخصية بسبب الخلافات الأخيرة، مؤكدة أنها أثرت سلبًا على حياتها ومشروعاتها الخاصة، قائلة: «من ساعة ما بدأت مشروعي والدنيا كلها بقت مشاكل».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة “صدى البلد 2"، أنها اختارت الصمت ومسحت محتواها من منصات التواصل احترامًا للعائلة، لكنها اتهمت زوجة شقيقها بمحاولة تشويه صورتها عبر السوشيال ميديا، قائلة: «هي بتدفع فلوس علشان تطلعني في صورة سيئة، مش علشان تحافظ على جوزها».

وفي ختام حديثها، وجهت آية رسالة لشقيقها مسلم، متمنية له الهداية ومعرفة من يقف بجانبه بصدق ومن يحاول الإضرار به.

وكانت قد أعلنت يارا تامر طليقة مطرب المهرجانات مسلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.

وقالت يارا تامر خلال فيديو عبر خاصية الإستوري، “أنا مش هرد على الشخصية دى تاني مهما اتكلمت عليا وبكرا المحامي بتاعي هيروح لمكتب النائب العام وأنا مكنش ينفع اسكت ومدافعش على سمعتي وشرفي ووعد مني مش هرد تاني ولا هتكلم فى الموضوع دا".



