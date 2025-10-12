قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
منتخب مصر لرجال الهوكي يفوز على نيجيريا 6-3 بالبطولة الأفريقية بالإسماعيلية
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه.. ومصر لديها خطط استراتيجية لحماية أمنها المائي
للتحاور معهم.. رئيس جامعة الأزهر يقرر إنشاء مجلس شهري للطلاب الوافدين
لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة إستعداداً لمواجهة غينيا..شاهد
النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول معركة الأسلحة البيضاء بميدان الحصري
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي
تفاصيل اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعارضين لسياسات عبدالسند يمامة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زيادة تمثيل المرأة.. 12 سيدة معينة في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي

محمد الشعراوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 12 سيدة ضمن قائمة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ 2025، لتتجاوز نسبة تمثيل المرأة الحد الأدنى الذي نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2020، والذي يلزم بتخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء ضمن قائمة المائة عضو الذين يعينهم رئيس الجمهورية.

وبموجب المادة (28) من القانون ذاته، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتائج الانتخابات، مع تخصيص نسبة محددة للمرأة لا تقل عن عشر عضوات. 

وحرص الرئيس السيسي على تعزيز مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية، فاختار 12 سيدة لتكون لهن فرصة أكبر في التأثير داخل المجلس.

وضمت قائمة السيدات المعينات في مجلس الشيوخ لعام 2025 كلا من:
سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، ميرال جلال محمود فهمي الهريدي، أماني عبد العزيز محمد فاخر، غادة أحمد محمد البدوي أحمد، تيسير محمود دهيم محمد، مروة محمود السيد قنصوة، نورهان السيد عبد الحميد الشيخ، أميرة سمير نعيم تاوضروس، مروة محمد توفيق واعر سيف، ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي، سحر السيد أحمد محمد، وداليا السيد أحمد السيد الأتربي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ تمثيل المرأة

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

تامر مكرم

تامر مكرم: سأبذل أقصى جهد داخل مجلس الشيوخ لدعم السياحة

الآباء الأساقفة

بحضور لفيف من الأساقفة.. قداس افتتاحي بكنيسة جديدة في شرق إنجلترا | صور

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

