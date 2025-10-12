زيادة تمثيل المرأة.. 12 سيدة معينة في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 12 سيدة ضمن قائمة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ 2025، لتتجاوز نسبة تمثيل المرأة الحد الأدنى الذي نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2020، والذي يلزم بتخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء ضمن قائمة المائة عضو الذين يعينهم رئيس الجمهورية.

وبموجب المادة (28) من القانون ذاته، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتائج الانتخابات، مع تخصيص نسبة محددة للمرأة لا تقل عن عشر عضوات.

وحرص الرئيس السيسي على تعزيز مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية، فاختار 12 سيدة لتكون لهن فرصة أكبر في التأثير داخل المجلس.

وضمت قائمة السيدات المعينات في مجلس الشيوخ لعام 2025 كلا من:

سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، ميرال جلال محمود فهمي الهريدي، أماني عبد العزيز محمد فاخر، غادة أحمد محمد البدوي أحمد، تيسير محمود دهيم محمد، مروة محمود السيد قنصوة، نورهان السيد عبد الحميد الشيخ، أميرة سمير نعيم تاوضروس، مروة محمد توفيق واعر سيف، ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي، سحر السيد أحمد محمد، وداليا السيد أحمد السيد الأتربي.