محافظ الدقهلية يوجه برفع أي تعديات أو إشغالات فورًا

وجه طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة حالة الإشغالات بالشوارع، ورفع أي تعديات أو إشغالات فورًا، إلى جانب مصادرة أجهزة الصوت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



جاء ذلك خلال متابعة، جهود مدينتي السنبلاوين والكردي في التصدي لمظاهر التلوث السمعي الناتج عن استخدام أجهزة الصوت المرتفعة، والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 61 قطعة متنوعة.



وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات اليومية نهارًا وليلاً لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي لكافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام، حفاظًا على راحة المواطنين.



وفي هذا الإطار، نفذ أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، حملة مكبرة على "التكاتك" وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة إدارات الإشغالات والمواقف والإنارة والبيئة.



كما تابع وائل عابد، رئيس مدينة الكردي، حملة مماثلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.