بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
محافظات

دون إصابات.. السيطرة على حريق بـ 3 مخازن داخل أرض بزهور بورسعيد| صور

محمد الغزاوى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد ، فى السيطرة على حريق نشب قبل قليل حريق هائل في 3 مخازن بمنطقة أرض الشادوف بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة في محيط الموقع، وسط حالة من الاستنفار للأجهزة التنفيذية والأمنية.

وعلى الفور، وجه العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، بسرعة الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـعدد من سيارات الحماية المدنية التي نجحت في محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، والسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المخازن والمباني المجاورة.

دون وقوع إصابات السيطرة على حريق ب 3 مخازن داخل أرض الشادوف بزهور بورسعيد 

وبذلت القوات جهودًا مكثفة في أعمال الإطفاء باستخدام خراطيم المياه والرغوة، كما تمت عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، مع تأمين المنطقة بالكامل بواسطة سيارات الإسعاف والنجدة تحسبًا لأي طارئ.

وأكدت غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات المادية الناتجة عن الحادث.

وكان اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور، قد انتقل إلى موقع الحريق فور وقوعه، واطمأن على أعمال الإطفاء والتبريد، مثمنًا سرعة استجابة رجال الحماية المدنية وكفاءتهم العالية في السيطرة على النيران ومنع انتشارها، مؤكدًا استمرار جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أي طارئ حفاظًا على سلامة المواطنين.

