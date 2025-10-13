أحمد موسى: القادة يجتمعون مع الرئيس السيسي.. وترامب تأخر عن القمة ساعتين

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن اليوم يوم تاريخي وعظيم والسلام من هنا فى شرم الشيخ.

وأضاف خلال حلقة خاصة من قمة شرم الشيخ للسلام ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “ القادة جميعهم موجودين مع الرئيس السيسي، والرئيس ترامب فى تل أبيب، و تأخر حوالي ساعتين عن الموعد المحدد، وكان من المفترض أن يصل الساعة 2 إلا ربع، ثم تبدأ اللقاءات والمشاورات وكان من المفترض أن تنتهي القمة الساعة ال5”.

وتابع أن الرئيس ترامب مازال فى تل أبيت، معقبا: “خطابه تأخر كثيرا وحدثت مشاكل أثناء الخطاب ومقاطعة أعضاء من الكنسيت له”.