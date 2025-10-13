رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط

وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الإثنين/، قمة السلام حول غزة المقرر عقدها في شرم الشيخ بأنها "يوم تاريخي"، معربًا عن أمله في أن تمهد القمة الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط.



وفي تصريحات أدلى بها خلال لقائه الرئيس اليوناني كونستانتينوس تسولاس، رحّب ميتسوتاكيس، حسبما أوردت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، بإفراج حركة حماس عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا استعداد بلاده للمساهمة في الخطوات المقبلة من عملية السلام.



وقال ميتسوتاكيس: "يبدو أن هذا الفصل يوشك على الإغلاق، ويفتح الباب لتحقيق أمر أعظم بكثي.. لدينا دور مهم نضطلع به كدولة تحافظ على الحوار مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط وتمثل ركيزة للاستقرار في المنطقة".

