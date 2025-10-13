وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية

أكد وزير خارجية النرويج اسبن بارث إيدي أن "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية في جهود إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة، مشيدا بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال وزير الخارجية النرويجي -في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الإثنين/- إن بلاده كانت على تواصل وثيق للغاية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ومع الفريق المصري بأكمله الذي يقود جهود وقف إطلاق النار.



ونوه بالدور الأوسع الذي تقوم به مصر بالتعاون مع الشركاء العرب الآخرين ومع دول أخرى لوضع تصور واضح للطريق الطويل نحو السلام.



وأضاف أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وقد تكون هذه بداية السلام، ولكنها مجرد البداية وهناك الكثير من العمل المطلوب لتحويل ذلك إلى سلام حقيقي.



وحول جهود إعادة إعمار غزة، أكد وزير خارجية النرويج أن بلاده سيكون لها دور، وأوضح أن بلاده ستشارك في جهود الإغاثة الدولية العاجلة لأن الناس في غزة يفتقرون إلى المياه النظيفة والطعام والملابس والأدوية فضلا عن المأوى.



وقال إننا نؤمن بأن الحل طويل الأمن في غزة يقتضى توحيد الأراضي الفلسطينية تحت حكومة واحدة، ولا يوجد سوى نهاية واحدة ممكن وهي أن تقوم دولتان معترف بهما فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.

