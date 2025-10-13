قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس رعاية بورسعيد الصحية يناقش خطة العمل بالمنشآت الصحية

محمد الغزاوى

عقد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا بمقر الفرع مع مدراء إدارات فرع بورسعيد لمتابعة آخر المستجدات بعدد من الملفات التشغيلية والفنية والإدارية.

وخلال الاجتماع، تابع الدكتور أحمد حسن سالم ما تم إنجازه من أعمال التطوير بمركز بورفؤاد 2، وذلك بحضور إدارات الرعاية الأولية والإدارة الهندسية، كما ناقش ما تم بشأن تدريبات الحماية المدنية بالتنسيق مع إدارة التدريب وإدارة السلامة والصحة المهنية بفرع بورسعيد لضمان الالتزام بمعايير الأمان والجودة داخل المنشآت الصحية.

رئيس رعاية بورسعيد الصحية يتابع أعمال التشغيل والتطوير ويناقش خطة العمل بالمنشآت الصحية 

وتناول الاجتماع خطة العمالة الخاصة بالفرع وتكليف نائب مدير الفرع بالمتابعة، إلى جانب متابعة إدارة الإمداد والصيدلة بتحديث قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توافرها بكفاءة واستدامة داخل وحدات ومستشفيات الفرع.

وفيما يخص الموارد البشرية، ناقش مدير الفرع مع إدارة الموارد البشرية آليات التوزيع الأمثل لفنيي الغسيل الكلوي على مستوى المنشآت، مع إعادة تقييم مديري إدارات الموارد البشرية، بالإضافة إلى تزويد القوى البشرية بقسم الطوارئ بمستشفى السلام، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية وعلى مدار الساعة.

وشدد الدكتور أحمد حسن سالم، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المنشآت، موجهاً بتوسيع منظومة كاميرات المراقبة لرفع مستوى المتابعة الميدانية وضمان الانضباط داخل مواقع العمل.

تأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار حرص فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على استمرار تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الطبية والإدارية بما يحقق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

بورسعيد الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل رعاية بورسعيد الصحية

