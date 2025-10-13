قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان

خلال الساعات الماضية، أعلن عن أسماء الفنانين الذين تقرر تعينهم كأعضاء مجلس نواب مجلس الشوري، وأبرزهم المخرج الكبير د. خالد جلال، والفنان ياسر جلال، والكاتب والسيناريست أحمد مراد.

وفي السطور التالية نرصد أبرز الفنانين الذين تم تعينهم في مجلس الشوري أو الذين قاموا بترشيح أنفسهم بمجلس الشعب…

سميرة عبد العزيز.. واحدة من الفنانين الذين تم اختيارهم للتعيين بمجلس الشوري عام 2020، كما عين الفنان القدير يحيي الفخراني في الدورة ذاتها.

الفنان الراحل محمود المليجي كان من أوائل الفنانين الذين عينوا بقرار رئاسي بمجلس الشوري، حيث ظل عضوا لمدة 4 سنوات حتى توفي، ليتم بعد ذلك اختيار الموسيقار الكبير الراحل محمود عبد الوهاب، ليكون عضوًا بمجلس الشوري، ثم تم تعين الفنانة الكبيرة أمينة رزق عضو بمجلس الشوري وتحديدًا عام 1991، وقد قضت 4 سنوات، كما عينت الفنانة مديحة يسري بعد ذلك عضوًا بالمجلس ذاته، وكشف آنذاك أنها لم تكن تعلم بأمر تعينها إلا من خلال التليفزيون، حين تم الإعلان عن أسماء المعينين.

أما الفنان الفنانة الكبيرة فايدة كامل، فقد كانت قد ترشحت على عضوية مجلس النواب، الذي كان يطلق عليه آنذاك مجلس الشعب ، عن دائرة الخليفة ، واحتفظت بثقة الناخبين لعدة دورات متتالية.



حمدي أحمد فقد كان عضوًا بمجلس النواب "الشعب" سابقا ، إلا أن دخوله تحت قبه البرلمان كان عن طريق الترشيح، حيث نافس على مقعد بدائرة بولاق، واستطاع أن يكسب ثقة الناخبين.