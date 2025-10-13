قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية
محمد الغزاوى

تابع  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتواصلة لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد  يتفقد مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية

ورافق وكيل تعليم بورسعيد  خلال جولته بالمدرسة الأستاذة راشا حافظ مدير المدرسة والتى تضم ٨٤٥ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يضمهم ٢٠ فصلا دراسيا و ٤٠٠ طالبة بالمرحلة الإعدادية موزعين على ٨ فصول دراسية إلى جانب ٢٠٠ طالب وطالبة مقيدين بمرحلة رياض الأطفال فى ٤ قاعات متخصصة.

ودار حوار أبوى بين الغرباوي و طالبات المرحلة الإعدادية حول جدوى مشاركة الطالبات فى مجموعات الدعم والتقوية بالمدرسة والتى تهدف إلى تحسين مستواهم الدراسي وتقليل الضغوطات المادية عن كاهل ولى الأمر.

واختتم  طاهر الغرباوي جولته بالمدرسة بتفقد حجرة التربية الفنية وقاعات رياض الأطفال مثنيا على جهود القائمين على الأنشطة التربوية والمشرفين على هذة المرحلة السنية المهمة.

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

عمر جابر

الزمالك يعلن جاهزية عمر جابر لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

رجال يد الأهلي

«رجال يد الأهلي» يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي ببطولة إفريقيا

علي راشد

علي راشد مديرا للكرة بنادى أسوان

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد