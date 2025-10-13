تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتواصلة لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية

ورافق وكيل تعليم بورسعيد خلال جولته بالمدرسة الأستاذة راشا حافظ مدير المدرسة والتى تضم ٨٤٥ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يضمهم ٢٠ فصلا دراسيا و ٤٠٠ طالبة بالمرحلة الإعدادية موزعين على ٨ فصول دراسية إلى جانب ٢٠٠ طالب وطالبة مقيدين بمرحلة رياض الأطفال فى ٤ قاعات متخصصة.

ودار حوار أبوى بين الغرباوي و طالبات المرحلة الإعدادية حول جدوى مشاركة الطالبات فى مجموعات الدعم والتقوية بالمدرسة والتى تهدف إلى تحسين مستواهم الدراسي وتقليل الضغوطات المادية عن كاهل ولى الأمر.

واختتم طاهر الغرباوي جولته بالمدرسة بتفقد حجرة التربية الفنية وقاعات رياض الأطفال مثنيا على جهود القائمين على الأنشطة التربوية والمشرفين على هذة المرحلة السنية المهمة.