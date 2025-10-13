قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد أرض المواهب.. حبشي يعلن إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين

تحت عنوان " بورسعيد أرض المواهب " حبشي: يعلن إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين
تحت عنوان " بورسعيد أرض المواهب " حبشي: يعلن إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، على هامش الفعاليات المقامة ضمن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار اهتمام محافظة بورسعيد برعاية الموهوبين وتنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب عن بدء تنفيذ مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين من أبناء بورسعيد في مجالات الفن والأدب المتنوعة، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، تحت إشراف ورعاية الفنان عبد الرحيم حسن بن محافظة بورسعيد.

تحت عنوان " بورسعيد أرض المواهب " 
حبشي: يعلن إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين

وأكد محافظ بورسعيد، أن المسابقة تأتي ضمن خطة المحافظة لاكتشاف الطاقات الشابة واحتضانها وتوفير الدعم اللازم لتنمية مهاراتها، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة محليًا ودوليًا، حيث سيتم تشكيل لجنة مكونة من 27عضوا لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مجال الفن و الموسيقي وكتابة الشعر و القصة والمسرح وغيرها.

وشدد اللواء محب حبشي ، على استمرار دعم المحافظة لأبنائها من الناشئين والشباب في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، موجهاً خالص الشكر والتقدير للفنان " عبد الرحيم حسن" على هذه المبادرة المثمرة التي تعزز من قدرات ومواهب أبناء بورسعيد، بما يسهم في غرس قيم الانتماء الوطني و بناء جيل يجمع بين الفكر والإبداع والروح الوطنية.

من جانبه، أعرب الفنان عبد الرحيم حسن عن سعادته الكبيرة بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أن بورسعيد كانت وما زالت أرضًا خصبة للمواهب الفنية والإبداعية في مختلف المجالات.

وأوضح أن المسابقة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف وجوه جديدة تمتلك طاقات واعدة في جميع أنحاء محافظة بورسعيد بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين في قرى جنوب وغرب بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم ورش فنية وثقافية مرافقة للمسابقة لتأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يضمن استمرارية دعم الموهوبين بعد انتهاء الفعاليات.

بورسعيد المواهب المبدعين محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب وتلبية متطلباتهم

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا خلال سبتمبر 2025

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد