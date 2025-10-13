أعلن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، على هامش الفعاليات المقامة ضمن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار اهتمام محافظة بورسعيد برعاية الموهوبين وتنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب عن بدء تنفيذ مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين من أبناء بورسعيد في مجالات الفن والأدب المتنوعة، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، تحت إشراف ورعاية الفنان عبد الرحيم حسن بن محافظة بورسعيد.

تحت عنوان " بورسعيد أرض المواهب "

حبشي: يعلن إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين

وأكد محافظ بورسعيد، أن المسابقة تأتي ضمن خطة المحافظة لاكتشاف الطاقات الشابة واحتضانها وتوفير الدعم اللازم لتنمية مهاراتها، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة محليًا ودوليًا، حيث سيتم تشكيل لجنة مكونة من 27عضوا لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مجال الفن و الموسيقي وكتابة الشعر و القصة والمسرح وغيرها.

وشدد اللواء محب حبشي ، على استمرار دعم المحافظة لأبنائها من الناشئين والشباب في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، موجهاً خالص الشكر والتقدير للفنان " عبد الرحيم حسن" على هذه المبادرة المثمرة التي تعزز من قدرات ومواهب أبناء بورسعيد، بما يسهم في غرس قيم الانتماء الوطني و بناء جيل يجمع بين الفكر والإبداع والروح الوطنية.

من جانبه، أعرب الفنان عبد الرحيم حسن عن سعادته الكبيرة بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أن بورسعيد كانت وما زالت أرضًا خصبة للمواهب الفنية والإبداعية في مختلف المجالات.

وأوضح أن المسابقة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف وجوه جديدة تمتلك طاقات واعدة في جميع أنحاء محافظة بورسعيد بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين في قرى جنوب وغرب بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم ورش فنية وثقافية مرافقة للمسابقة لتأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يضمن استمرارية دعم الموهوبين بعد انتهاء الفعاليات.