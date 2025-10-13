استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة طريق العاشر من رمضان بجنوب بورسعيد|| صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال الرصف ليلًا ونهارًا بطريق العاشر من رمضان الزراعي المؤدي إلى المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية بنطاق حي الجنوب تنفيذا لتوجيهات اللواء أح محب حبشي محافظ بورسعيد

وتجري الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، وبالتنسيق الكامل مع حي الجنوب وكافة الجهات والمرافق المختصة

جاء ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها مدينة بورسعيد لرفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الطرق بالتوازي في جميع الأحياء، لتيسير الحركة المرورية و الحفاظ على سلامة المواطنين

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة طريق العاشر من رمضان بجنوب بورسعيد

ويأتي ذلك عقب الانتهاء من أعمال تصنيع طبقة الأساس للطريق، تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية بما يضمن رفع كفاءة الطريق وتيسير حركة المواطنين والطلاب المترددين على المنطقة.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات، ويرتقى بمستوى معيشة المواطنين

جدير بالذكر، أن تلك الجهود تأتي في إطار تعليمات السيد المحافظ بسرعة إنجاز المشروعات الخدمية وتحسين البنية التحتية بجميع الأحياء.