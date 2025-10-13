إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بجنوب بورسعيد ..صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة في ضوء استمرار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد،

واستمرت حملات حي الجنوب المكبرة في هذا الشأن، حيث أسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة قوات الأمن، ومديرية الزراعة، عن إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية فى جمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد

إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية

يأتي ذلك انطلاقًا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وتواصل الجهات المعنية جهودها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة.