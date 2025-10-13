هيسكي يرد بقوة على روني: صلاح لا يُلام.. وليفربول في بداية التعافي

دافع أسطورة نادي ليفربول، إيميل هيسكي، عن النجم المصري محمد صلاح بعد الانتقادات التي وجهها إليه واين روني، عقب تراجع مستواه مؤخرًا مع الفريق الأحمر.

ويعاني ليفربول من سلسلة نتائج سلبية بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، ما أثار موجة من الانتقادات ضد صلاح.

وقال هيسكي في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية:"أخلاقيات محمد صلاح في العمل لم تتغير، إنه يؤدي بنفس الجدية التي عهدناها في المواسم الماضية، الفارق فقط أنه لا يسجل بنفس المعدل السابق".

وأضاف: "صلاح دائمًا ما يعوض بفترة تألق تذكر الجميع بقيمته الكبيرة، لكن حين يخسر الفريق، تصبح كل التفاصيل الصغيرة مادة للنقد".

وعن احتمالية استبعاده، أوضح هيسكي: "لا أعتقد أن ليفربول يمكنه المجازفة بإبعاده عن التشكيل، صلاح عنصر لا غنى عنه في أي خطة".

واختتم حديثه عن تراجع نتائج الفريق قائلًا: "ما يحدث مجرد عثرة في بداية الموسم، الفريق لا يزال يتأقلم مع بعض الوجوه الجديدة، وسنعود سريعًا للمنافسة على كل البطولات".