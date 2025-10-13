قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هيسكي يرد بقوة على روني: صلاح لا يُلام.. وليفربول في بداية التعافي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

دافع أسطورة نادي ليفربول، إيميل هيسكي، عن النجم المصري محمد صلاح بعد الانتقادات التي وجهها إليه واين روني، عقب تراجع مستواه مؤخرًا مع الفريق الأحمر.

ويعاني ليفربول من سلسلة نتائج سلبية بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، ما أثار موجة من الانتقادات ضد صلاح.

وقال هيسكي في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية:"أخلاقيات محمد صلاح في العمل لم تتغير، إنه يؤدي بنفس الجدية التي عهدناها في المواسم الماضية، الفارق فقط أنه لا يسجل بنفس المعدل السابق".

وأضاف: "صلاح دائمًا ما يعوض بفترة تألق تذكر الجميع بقيمته الكبيرة، لكن حين يخسر الفريق، تصبح كل التفاصيل الصغيرة مادة للنقد".

وعن احتمالية استبعاده، أوضح هيسكي: "لا أعتقد أن ليفربول يمكنه المجازفة بإبعاده عن التشكيل، صلاح عنصر لا غنى عنه في أي خطة".

واختتم حديثه عن تراجع نتائج الفريق قائلًا: "ما يحدث مجرد عثرة في بداية الموسم، الفريق لا يزال يتأقلم مع بعض الوجوه الجديدة، وسنعود سريعًا للمنافسة على كل البطولات".

