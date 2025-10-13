قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
رياضة

الجولة 11 من بطولة الدوري.. الأهلي في مواجهة الاتحاد والزمالك خارج الحسابات

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

تعود الإثارة من جديد إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 مع انطلاق الجولة الحادية عشرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، والمقرر ختامها الأربعاء المقبل.

وتشهد الجولة مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، بينما يغيب الزمالك عن المنافسات بعد حصوله على راحة.

مواعيد مباريات الجولة 11 من الدوري المصري

  • الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت – 5 مساءً

المقاولون العرب × إنبي – 8 مساءً

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية – 8 مساءً

  • السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي – 5 مساءً

الإسماعيلي × حرس الحدود – 8 مساءً

  • الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجيت – 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش – 8 مساءً

  • الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو – 5 مساءً

  • الأربعاء 22 أكتوبر

المصري البورسعيدي × سموحة – 8 مساءً

الأهلي × الاتحاد السكندري – 8 مساءً

جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026 قبل انطلاق الجولة 11

1- المصري البورسعيدي – 18 نقطة من 10 مباريات
2- الزمالك – 18 نقطة من 10 مباريات
3- الأهلي – 18 نقطة من 9 مباريات
4- سيراميكا كليوباترا – 17 نقطة من 9 مباريات
5- إنبي – 17 نقطة من 10 مباريات
6- وادي دجلة – 16 نقطة من 10 مباريات
7- بيراميدز – 14 نقطة من 7 مباريات
8- سموحة – 14 نقطة من 9 مباريات
9- بتروجيت – 14 نقطة من 9 مباريات
10- الجونة – 12 نقطة من 9 مباريات
11- زد – 12 نقطة من 10 مباريات
12- مودرن سبورت – 12 نقطة من 9 مباريات
13- البنك الأهلي – 11 نقطة من 9 مباريات
14- غزل المحلة – 11 نقطة من 10 مباريات
15- حرس الحدود – 11 نقطة من 9 مباريات
16- طلائع الجيش – 9 نقاط من 10 مباريات
17- الاتحاد السكندري – 8 نقاط من 9 مباريات
18- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط من 9 مباريات
19- فاركو – 6 نقاط من 9 مباريات
20- المقاولون العرب – 5 نقاط من 10 مباريات
21- الإسماعيلي – 4 نقاط من 10 مباريات

وتشهد الجولة الحادية عشرة منافسة قوية على صدارة الدوري المصري بين الثلاثي المصري البورسعيدي والزمالك والأهلي، في وقت تبحث فيه فرق القاع مثل الإسماعيلي والمقاولون وفاركو عن طوق النجاة للهروب من مراكز الهبوط.

ويُعد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري أبرز مباريات الجولة، وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي مساء الأربعاء.

