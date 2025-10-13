صحيفة بريطانية تكشف عن اقتراب عودة الأرجنتيني "مارتينيز" لصفوف مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم "الأحد"، عن اقتراب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع نادي مانشستر يونايتد من العودة إلى المشاركة مع الفريق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، بعد تعافيه من إصابة قوية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة تعرض لها في فبراير الماضي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مارتينيز الذي خضع لعملية جراحية عقب إصابته أمام كريستال بالاس، أصبح في المراحل الأخيرة من برنامج التأهيل الطبي، ويستهدف العودة إلى المشاركة في المباريات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الدولي الأرجنتيني يطمح للظهور مجددًا في مباريات الفريق أمام برايتون أو نوتنجهام فورست، المقررتين في 25 أكتوبر و1 نوفمبر على التوالي، وذلك بعد غياب استمر قرابة ثمانية أشهر، مشيرة إلى أن عودة مارتينيز المنتظرة تعد دفعة قوية للجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.