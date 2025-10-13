اشكروا حي القاهرة …الغندور يثير الجدل بشأن أرض الأهلي بالجزيرة

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن أرض النادي الاهلي تزامنا مع سحب ارض الزمالك بأكتوبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : موضوع أرض اكتوبر بيتكلم فيه كثير من الأهلاوية وكإنه مجال للتريقة عايز أقولهم روحوا اشكروا حي القاهرة اللي بعد انتهاء إيجار ارض النادي الأهلي في الجزيرة بعد مرور ١٠٠ سنة لم يحصل علي الأرض وتركها للأهلي.

مباراة الزمالك القادمة

علي الجانب الاخر يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.