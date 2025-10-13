قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيل رقمي مؤهل للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين
الرئيس السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار يتوج مساعي مصر وقطر وأمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
محافظات

ضمن حياة كريمة.. وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان توسعات محطة مياه أبوتيج

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.. وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان توسعات محطة مياه أبوتيج
إيهاب عمر

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة مياه أبوتيج المرشحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط.

محطة مياه أبوتيج 


تفقد الوزير والمحافظ خلال جولتهما مكونات المشروع الذي يُعد من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل المحطة بنظام الترشيح السريع بطاقة إنتاجية حالية 43,200 م³/يوم وتضم (2) مروق و(8) مرشحات، وتخدم مركز أبوتيج والمناطق المحيطة به بمياه شرب نقية وآمنة>

وتشمل أعمال التوسعات الجارية بالمحطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 86,400 م³/يوم، بإضافة (2) مروق جديدين و(8) مرشحات ليصبح الإجمالي (4) مروقات و(16) مرشحًا، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين الضغوط داخل الشبكات لتغطية مركز أبو تيج بالكامل.

ويشمل المشروع كذلك مد وتدعيم شبكات مياه بطول 9.6 كم بعدد 369 مطبقًا، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي لخطوط الطرد ومحطات الرفع ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2025-2026، بما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن استمرارية الخدمة.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط نسب التنفيذ بالمشروع، موجهًا بدفع وضغط الأعمال والالتزام بالمدة الزمنية المقررة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسيوط محطة مياه أبوتيج المرشحة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري

